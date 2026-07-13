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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Semifinal Piala Dunia 2026: Kualitas Spanyol tak Membuat Prancis Gentar

Senin, 13 Juli 2026 – 08:52 WIB
Semifinal Piala Dunia 2026: Kualitas Spanyol tak Membuat Prancis Gentar - JPNN.COM
Skuad Timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - JAKARTA - Duel Prancis vs Spanyol pada laga semifinal Piala Dunia 2026 akan tersaji di Stadion AT&T, Amerika Serikat, Rabu (15/7) WIB. 

Kedua tim sama-sama mengumbar semangat dan keberanian dalam menghadapi laga bergengsi itu. 

Bek Timnas Prancis Ibrahim Konate mengakui bahwa Spanyol memang memiliki kualitas setelah La Roja tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026.

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Namun, dia menegasksn bahwa Les Bleus tidak takut menghadapi Spanyol.

"Anda tidak boleh takut kepada siapa pun. Sekarang kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan berharap hasil akhirnya akan menguntungkan kami," kata Konate dilansir Diaro AS, Senin (13/7).

Pernyataan Konate muncul setelah bintang muda Spanyol Lamine Yamal lebih dahulu menyatakan bahwa La Furia Roja tidak gentar menghadapi Prancis.

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"Kami telah mengalahkan Prancis dalam dua pertandingan terakhir kami. Bila Prancis harus takut pada satu tim, itu adalah kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tetapi kami tidak takut," ujar Yamal.

Spanyol datang dengan modal yang sangat meyakinkan. Tim asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Mereka juga hanya kebobolan satu gol dalam enam laga di Piala Dunia 2026. 

Duel Prancis vs Spanyol pada laga semifinal Piala Dunia 2026, Konate tegaskan Les Bleus tak gentar hadapi Lamine Yamal Cs.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Prancis vs Spanyol  Semifinal Piala Dunia 2026  ibrahim konate  Lamine Yamal 
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