Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol, Konate Mambalas Lamine Yamal

Senin, 13 Juli 2026 – 05:36 WIB
Semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol, Konate Mambalas Lamine Yamal - JPNN.COM
Bintang Timnas Spanyol Lamine Yamal. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - JAKARTA - Jadwal pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol akan berlangsung di Stadion AT&T, Amerika Serikat, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.

Bek Timnas Prancis Ibrahima Konate mengakui Spanyol memiliki kualitas setelah tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026.

Namun, ia menegaskan Les Bleus tidak takut.

Baca Juga:

"Anda tidak boleh takut kepada siapa pun. Sekarang kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan berharap hasil akhirnya akan menguntungkan kami," kata Konate dilansir Diaro AS, Senin (13/7).

Pernyataan Konate muncul setelah bintang muda Spanyol Lamine Yamal lebih dulu menegaskan La Furia Roja tidak gentar menghadapi Prancis.

"Kami telah mengalahkan Prancis dalam dua pertandingan terakhir kami. Bila Prancis harus takut pada satu tim, itu adalah kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tetapi kami tidak takut," ujar Yamal.

Baca Juga:

Spanyol datang dengan modal yang sangat meyakinkan.

Tim asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun dan hanya kebobolan satu gol dalam enam laga di Piala Dunia 2026.

Menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol, Ibrahima Konate membalas omongan Lamine Yamal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prancis vs Spanyol  Piala Dunia 2026  Semifinal Piala Dunia 2026  Lamine Yamal  Ibrahima Konate 
BERITA PRANCIS VS SPANYOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp