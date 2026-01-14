Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Semifinal Piala Liga Inggris: Manchester City Hajar Newcastle United 2-0

Rabu, 14 Januari 2026 – 08:10 WIB
Semifinal Piala Liga Inggris: Manchester City Hajar Newcastle United 2-0 - JPNN.COM
Selebrasi Antoine Semenyo setelah mencetak gol pembuka untuk Manchester City dalam pertandingan semifinal leg pertama Piala Liga Inggris di St James Park pada Rabu (14/1/2026). Antara/ManCity.com

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City mengalahkan Newcastle United 2-0 pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris (Carabao Cup) 2025/26 di St. James’ Park pada Rabu dini hari WIB.

The Citizens membuka peluang besar melaju ke final Piala Liga Inggris.

Kedua tim bermain cukup berhati-hati di paruh pertama.

Baca Juga:

City maupun Newcastle sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya, sehingga babak pertama berakhir tanpa gol.

The Citizens tampil efektif di babak kedua untuk membawa pulang kemenangan penting.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53.

Baca Juga:

Antoine Semenyo membawa City unggul lewat sontekan memanfaatkan umpan silang mendatar Jeremy Doku, yang sempat mengenai Bernardo Silva sebelum jatuh ke kakinya.

Pemain baru City tersebut sempat kembali membobol gawang Newcastle pada menit ke-63.

Semifinal Piala Liga Inggris, Manchester City hajar Newcastle United dengan skor 2-0 di leg pertama. Modal besar melaju ke final.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semifinal Piala Liga Inggris  Manchester City vs Newcastle United  Piala Liga Inggris  Antoine Semenyo 
BERITA SEMIFINAL PIALA LIGA INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp