Semifinal Piala Liga Inggris: Manchester City Hajar Newcastle United 2-0

Rabu, 14 Januari 2026 – 08:10 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City mengalahkan Newcastle United 2-0 pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris (Carabao Cup) 2025/26 di St. James’ Park pada Rabu dini hari WIB.

The Citizens membuka peluang besar melaju ke final Piala Liga Inggris.

Kedua tim bermain cukup berhati-hati di paruh pertama.

City maupun Newcastle sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya, sehingga babak pertama berakhir tanpa gol.

The Citizens tampil efektif di babak kedua untuk membawa pulang kemenangan penting.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53.

Baca Juga: Manchester City Rekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth

Antoine Semenyo membawa City unggul lewat sontekan memanfaatkan umpan silang mendatar Jeremy Doku, yang sempat mengenai Bernardo Silva sebelum jatuh ke kakinya.

Pemain baru City tersebut sempat kembali membobol gawang Newcastle pada menit ke-63.