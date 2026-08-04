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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Semifinal Piala Presiden 2026: Arema FC Punya Modal Sangat Kuat Menghadapi Persebaya

Selasa, 04 Agustus 2026 – 09:38 WIB
Semifinal Piala Presiden 2026: Arema FC Punya Modal Sangat Kuat Menghadapi Persebaya - JPNN.COM
Pelatih Arema FC Marcos Santos. Foto: aremafc

jpnn.com - BALI - Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan pasukannya sangat siap melakoni semifinal Piala Presiden 2026, melawan Persebaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam WIB.

Marcos Santos menegaskan bahwa skuad Singo Edan tidak terpengaruh oleh penetapan lokasi pertandingan di Bali.

"Di mana pun tempatnya, kami harus memainkan pertandingan semifinal ini karena kami telah berjuang dan memenangi tiket tersebut. Ini akan menjadi pertandingan besar, derbi terbesar di Indonesia," tuturnya seperti dipetik dari halaman Arema FC.

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Pelatih asal Brasil tersebut menambahkan bahwa modal positif dari fase sebelumnya menjadi pelecut semangat tim untuk mempertahankan dominasi Arema FC di turnamen ini.

Arema FC merupakan klub yang paling sering menjuarai Piala Presiden, yakni empat kali (2017, 2019, 2022, dan 2024).

?"Kami datang ke semifinal dengan kondisi sangat kuat berkat dua kemenangan di laga sebelumnya. Kami siap melaju ke final dengan tetap menghormati Persebaya," ujar Marcos Santos. (*/jpnn)

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Semifinal Piala Presiden 2026 hari ini: Persib vs Persija dahulu, Persebaya vs Arema FC kemudian.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   semifinal Piala Presiden 2026  Piala Presiden 2026  Persebaya vs Arema FC  Arema FC  Marcos Santos 
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