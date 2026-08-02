Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Semifinal Piala Presiden 2026 Diprediksi Bakal Panas, El Clasico dan Derbi Jatim

Minggu, 02 Agustus 2026 – 05:22 WIB
Semifinal Piala Presiden 2026 Diprediksi Bakal Panas, El Clasico dan Derbi Jatim - JPNN.COM
Acara pembukaan Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Foto: Dokumentasi Piala Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 diprediksi bakal berlangsung panas karena akan menyajikan laga bertajuk El Clasico dan derbi Jawa Timur .

Tercatat juara Grup A Persib Bandung akan jumpa runner up Grup B Persija Jakarta.

Persib menjadi juara grup seusai di tiga laga tanpa kekalahan, yakni saat jumpa Arema FC (1-0), DPMM FC (1-0), dan Tampines Rovers (1-0).

Baca Juga:

Adapun Persija di luar dugaan mampu finis sebagai runner up setelah di laga pemungkas menang lawan PSMS Medan (4-1).

Pertandingan lainnya di semifinal Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persebaya Surabaya yang berstatus juara Grup B akan menghadapi runner up Grup A yakni Arema FC.

Persebaya memastikan menjadi juara grup setelah meraih kemenangan melawan wakil Thailand, Port FC dengan skor 2-1.

Baca Juga:

Skuad asuhan Bernardo Tavares itu sudah ditunggu Arema FC yang menjadi runner up Grup A.

Sejauh ini panitia Piala Presiden 2026 tengah menggodok skema venue laga semifinal.

Laga semifinal Piala Presiden 2026 diprediksi bakal panas, yakni pertandingan bertajuk El Clasico dan derbi Jatim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Presiden 2026  semifinal Piala Presiden 2026  Persija  Persib  Persebaya  Persib Bandung 
BERITA PIALA PRESIDEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp