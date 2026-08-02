Semifinal Piala Presiden 2026 Diprediksi Bakal Panas, El Clasico dan Derbi Jatim

Minggu, 02 Agustus 2026 – 05:22 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 diprediksi bakal berlangsung panas karena akan menyajikan laga bertajuk El Clasico dan derbi Jawa Timur .

Tercatat juara Grup A Persib Bandung akan jumpa runner up Grup B Persija Jakarta.

Persib menjadi juara grup seusai di tiga laga tanpa kekalahan, yakni saat jumpa Arema FC (1-0), DPMM FC (1-0), dan Tampines Rovers (1-0).

Adapun Persija di luar dugaan mampu finis sebagai runner up setelah di laga pemungkas menang lawan PSMS Medan (4-1).

Pertandingan lainnya di semifinal Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persebaya Surabaya yang berstatus juara Grup B akan menghadapi runner up Grup A yakni Arema FC.

Persebaya memastikan menjadi juara grup setelah meraih kemenangan melawan wakil Thailand, Port FC dengan skor 2-1.

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Skuad asuhan Bernardo Tavares itu sudah ditunggu Arema FC yang menjadi runner up Grup A.

Sejauh ini panitia Piala Presiden 2026 tengah menggodok skema venue laga semifinal.