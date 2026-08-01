Semifinal Piala Presiden 2026: Persebaya Vs Arema FC, Persib Vs Persija
jpnn.com - SURABAYA - Persebaya menjadi juara Grup B Piala Presiden 2026 setelah menundukan juara bertahan Port FC (Thailand).
Pada laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) malam WIB, Persebaya menang 2-1.
Hasil itu pun membuka jalan buat Persija Jakarta lulus ke semifinal.
Pada laga sebelum Persebaya vs Port FC, Persija menang 4-1 dari PSMS Medan.
Gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak oleh Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-24, Victor Dethan (80), Agi Firmansyah (84), dan Gustavo Almeida (88).
PSMS di laga ini sempat memperkecil kedudukan melalui Ikhsan Chan di menit ke-58.
Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku senang anak asuhannya akhirnya bisa meraih kemenangan pada turnamen pramusim.
Terlebih persiapan yang dilakukan tim asuhannya tidak begitu maksimal setelah pada awalnya akan melakukan pemusatan latihan di Thailand.