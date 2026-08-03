Semifinal Piala Presiden 2026 Persebaya vs Arema FC, Singo Edan Tegaskan Satu Hal

jpnn.com - Arema FC memastikan tidak mempermasalahkan keputusan panitia yang memindahkan venue semifinal Piala Presiden 2026 ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Singo Edan memilih mengalihkan fokus sepenuhnya untuk mempersiapkan duel panas melawan Persebaya Surabaya.

Pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (4/8/2026). Adapun semifinal lain mempertemukan Persib Bandung kontra Persija Jakarta.

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Hormati Keputusan Panitia

Head Public Relations & Marketing Communication Arema FC Munif Wakid menegaskan klubnya menerima keputusan panitia terkait lokasi pertandingan.

Menurutnya, Arema tidak ingin larut membahas perpindahan venue karena prioritas utama saat ini ialah memastikan tim siap tampil maksimal di semifinal.

"Kami menghormati keputusan penyelenggara. Yang paling penting sekarang adalah menyiapkan tim sebaik mungkin, baik secara fisik maupun mental, agar bisa berjuang meraih tiket ke final," ujar Munif.

Fokus Hadapi Persebaya

Munif menilai panitia tentu memiliki pertimbangan matang sebelum memilih Bali sebagai lokasi semifinal. Faktor keamanan dan kenyamanan menjadi aspek penting mengingat dua pertandingan yang tersaji merupakan laga berstatus super big match.

"Kami percaya panitia memiliki alasan yang kuat dalam menentukan venue. Yang utama tentu bagaimana pertandingan bisa berjalan aman, nyaman, dan lancar untuk semua pihak," katanya.