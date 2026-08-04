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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Semifinal Piala Presiden 2026 Persib vs Persija: Ada yang Membuat Shin Tae Yong Kecewa

Selasa, 04 Agustus 2026 – 08:26 WIB
Semifinal Piala Presiden 2026 Persib vs Persija: Ada yang Membuat Shin Tae Yong Kecewa - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menghadapi ujian berat di semifinal Piala Presiden 2026 saat melawan Persib Bandung.

Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

Namun, Pelatih Persija Shin Tae Yong mengaku ada satu hal yang membuat atmosfer laga klasik itu terasa kurang sempurna.

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Shin Tae Yong Kecewa Laga Tanpa Penonton

Menurutnya, pertandingan sebesar Persib kontra Persija akan kehilangan sebagian daya tarik karena digelar tanpa kehadiran penonton.

"Sangat disayangkan pertandingan sebesar ini harus berlangsung tanpa penonton karena atmosfernya pasti tidak akan sama," tuturnya.

Meski gengsi pertandingan tetap tinggi, pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengatakan waktu persiapan yang singkat membuat tim pelatih lebih memprioritaskan pemulihan kondisi fisik para pemain.

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Karena itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut membuka peluang memberikan menit bermain lebih banyak kepada pemain muda.

"Fokus utama saat ini ialah memastikan kondisi fisik pemain kembali optimal agar mereka mampu mengeluarkan kemampuan terbaik."

Persib vs Persija siap memanaskan semifinal Piala Presiden 2026. Namun, Shin Tae-yong mengungkap satu hal yang membuatnya kecewa.

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TAGS   Persija  Shin Tae Yong  Persib  Persib vs Persija  Piala Presiden 2026 
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