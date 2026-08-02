Semifinal Piala Presiden 2026 Persib Vs Persija Mungkin Jadi Laga Debut Peralta

jpnn.com - BANDUNG - Pemain baru Persib Bandung Mariano Peralta yang konon juga sempat dibidik Persija Jakarta, Mariano Peralta, mungkin akan melakoni debut bersama Si Maung pada semifinal Piala Presiden 2026, Selasa (4/8).

Persib yang memenangi semua laga penyisihan Grup A Piala Presiden 2026, finis sebagai juara pul dan di semifinal harus berhadapan dengan runner up Grup B, Persija.

Tak ada konfirmasi resmi dari pelatih atau Peralta sendiri soal kans si pemain terbaik Super League musim lalu itu merumput pada laga Persib vs Persija.

Namun, Peralta memang sudah berlatih bersama tim utama Persib.

Jumat (31/7) lalu, sebelum Persib menghadapi Tampines Rovers FC, Pelatih Igor Tolic mengatakan masih memantau kondisi fisik Peralta.

Dia tidak mau terburu-buru memainkan Peralta yang masih mengalami jet lag setelah menempuh perjalanan udara belasan jam dari Argentina ke Indonesia.

"Dia memang sudah ikut latihan, tetapi kami harus tetap berhati-hati selama beberapa hari ke depan dan setelah pertandingan ini (vs Tampines) dia akan bergabung dalam latihan normal," ujarnya.

Di sisi lain, Igor Tolic mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya selama penyisihan grup. "Kami bertahan dengan baik, mencatatkan clean sheet lagi, dan berhasil mencetak gol," kata Kang Igor setelah pasukannya mengalahkan Tampines. (mcr27/jpnn)