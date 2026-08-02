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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Semifinal Piala Presiden 2026 Persib Vs Persija: Shin Tae-yong Sudah Bicara Menit

Minggu, 02 Agustus 2026 – 06:06 WIB
Semifinal Piala Presiden 2026 Persib Vs Persija: Shin Tae-yong Sudah Bicara Menit - JPNN.COM
Pasukan Persija Jakarta pemanasan. Foto: persija

jpnn.com - SURABAYA - Dua hasil laga di matchday terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Surabaya, Sabtu (1/8) mengantar Persebaya dan Persija ke semifinal.

Pada Sabtu sore di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Persija Jakarta menghantam PSMS Medan 4-1.

Malam di GBT, tuan rumah Grup B Persebaya mengandaskan tuan rumah Port FC (Thailand) 2-1.

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Persebaya pun berhak menjadi juara grup, sedangkan Persija menjadi runner up gegara Port FC tak mendapat poin di laga terakhirnya.

Hasil yang menciptakan pertemuan dahsyat di semifinal; Persebaya vs Arema FC (runner up grup A) dan Persija vs Persib Bandung (juara Grup A).

Apa kata Pelatih Persija Shin Tae-yong menyambut pertemuan timnya dengan Persib?

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Pria Korea itu menyiratkan dirinya masih fokus kepada pengembangan tim memasuki kompetisi yang sesungguhnya (Super League), bukan mencari hasil terbaik di ajang pramusim.

Shin Tae-yong menilai laga melawan Persib berarti jumlah pertandingan pramusim Persija bertambah.

Apa kata Pelatih Persija Shin Tae-yong soal pertemuan timnya dengan Persib di semifinal Piala Presiden 2026?

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TAGS   semifinal Piala Presiden 2026  Piala Presiden 2026  Persib vs Persija  Persib  Persija  Shin Tae Yong 
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