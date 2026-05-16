Semifinal Thailand Open 2026: Indonesia Sisa 1, Ada 2 Big Match di Tunggal Putra

Sabtu, 16 Mei 2026 – 07:39 WIB

jpnn.com - BANGKOK – Indonesia hanya memiliki satu wakil di semifinal Thailand Open 2026 Super 500, yakni ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Pada semifinal di Nimibutr Stadium, Bangkok, Sabtu (16/5) sore nanti, Leo/Daniel ketemu ganda China He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Satu semifinal lainnya di nomor ganda putra mempertemukan jago India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty versus duo Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzudin.

Dua big match akan mewarnai semifinal tunggal putra.

Unggulan pertama Shi Yu Qi (China) meladeni Anders Antonsen (Denmark) dan pemain kesayangan tuan rumah Kunlavut Vitidsarn berhadapan dengan Chou Tien Chen (Taiwan).

Di sektor tunggal putri, ada kemungkinan Akane Yamaguchi (Jepang) ketemu Chen Yu Fei (China) di final, dengan syarat Akane mengalahkan Pitchamon Opatniputh (Thailand) di semifinal, dan Chen Yu Fei juga bisa menyingkirkan Hina Akechi (Jepang).

Pada nomor ganda putri, Jepang sudah memastikan satu wakilnya di final lantaran dua ganda Negeri Matahari Terbit, yakni Rin Iwanaga/Kie Nakanishi dan Rui Hirokami/Sayaka Hobara ketemu di semifinal.

Satu semifinal lainnya di ganda putri mempertemukan Hu Ling Fang/Jheng Yu Chieh (Taiwan) vs Bao Li Jing/Cao Zi Han (China).