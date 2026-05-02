JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Semifinal Uber Cup 2026: Indonesia Siapkan Skema Baru untuk Redam Korea

Sabtu, 02 Mei 2026 – 06:28 WIB
Putri Kusuma Wardani saat tampil di Uber Cup 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Tim putri bulu tangkis Indonesia akan menghadapi ujian berat dengan menantang Korea di semifinal Uber Cup 2026.

Pertandingan Indonesia vs Korea akan digelar di Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026), mulai pukul 15.00 WIB.

Menyambut laga ini, tim pelatih melakukan sejumlah penyesuaian komposisi pemain.

Pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi melakukan comeback untuk dipercaya turun sebagai ganda pertama.

Sementara itu, Thalita Ramadhani Wiryawan diturunkan untuk mengisi sektor tunggal kedua menggantikan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.

Pelatih ganda putri Indonesia Karel Mainaky menegaskan bahwa keputusan tersebut lahir dari hasil evaluasi mendalam yang dilakukan tim pelatih.

Dia menyebut bahwa susunan yang diturunkan merupakan formasi paling ideal saat ini.

"Kami sudah menilai seluruh perkembangan latihan dan berdiskusi dengan tim. Dari situ, kami memilih komposisi ini karena dianggap paling siap untuk menghadapi Korea."

TAGS   uber cup 2026  Uber Cup  Febriana Dwipuji Kusuma  Amallia Cahaya Pratiwi  jadwal Uber Cup 2026 
