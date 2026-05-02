Semifinal Uber Cup 2026: Indonesia Vs Korea 0-2, China Vs Jepang 2-0
jpnn.com - HORSENS – Indonesia tertinggal 0-2 dari Korea pada semifinal Uber Cup 2026 di Court 2 Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5).
Ganda putri Merah Putih Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi yang turun di match 2 melawan Baek Ha Na/Lee So Hee, kalah 16-21, 21-19, 15-21.
Sebelumnya, di match 1, tunggal Putri Kusuma Wardani keok dari An Se Young 19-21, 5-21.
Sementara itu, di Court 1, China si petahana juga sedang memimpin 2-0 dari Jepang.
Wang Zhi Yi di match 1 menang dari Akane Yamaguchi 21-23, 21-11, 21-16.
Pada match 2 ganda putri Liu Sheng Shu/Tan Ning menang dari Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto 21-18, 21-14.
Korea dan China hanya butuh satu poin lagi untuk menembus final Uber Cup 2026. (bwf/jpnn)