JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Semifinal Uber Cup 2026: Indonesia Vs Korea 0-2, China Vs Jepang 2-0

Sabtu, 02 Mei 2026 – 17:41 WIB
Wang Zhi Yi. Foto: Badminton Photo/BWF

jpnn.com - HORSENS – Indonesia tertinggal 0-2 dari Korea pada semifinal Uber Cup 2026 di Court 2 Forum Horsens, Denmark, Sabtu (2/5).

Ganda putri Merah Putih Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi yang turun di match 2 melawan Baek Ha Na/Lee So Hee, kalah 16-21, 21-19, 15-21.

Sebelumnya, di match 1, tunggal Putri Kusuma Wardani keok dari An Se Young 19-21, 5-21.

Sementara itu, di Court 1, China si petahana juga sedang memimpin 2-0 dari Jepang.

Wang Zhi Yi di match 1 menang dari Akane Yamaguchi 21-23, 21-11, 21-16.

Pada match 2 ganda putri Liu Sheng Shu/Tan Ning menang dari Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto 21-18, 21-14.

Korea dan China hanya butuh satu poin lagi untuk menembus final Uber Cup 2026. (bwf/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

