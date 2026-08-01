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Semifinal VNL 2026: Polandia Mengamuk, Slovenia Jadi Korban

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 16:43 WIB
Semifinal VNL 2026: Polandia Mengamuk, Slovenia Jadi Korban - JPNN.COM
Skuad Polandia berpose bareng setelah menundukkan Slovenia di semifinal VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - NINGBO - Polandia menjadi finalis pertama Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putra.

Si juara bertahan itu menembus final setelah tampil gila pada semifinal di Ningbo, China, Sabtu (1/8) sore WIB.

Polandia mengalahkan Slovenia 3-0 (25-16, 25-19, 25-17).

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Outside hitter Polandia Wilfredo Leon menjadi salah satu bintang lapangan.

Pria Kuba suami dari seorang wanita Polandia itu mencetak 16 poin, enam di antaranya merupakan ace.

Ini menjadi final VNL ke-4 Polandia sepanjang sejarah, dua kali jadi juara, yakni pada 2023 dan 2025.

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“Tidak sering Anda melihat 3-0 di semifinal. Kami mendominasi di setiap set. Memang itu tidak mudah, jadi, mengalahkan Slovenia dengan hasil seperti ini merupakan hal yang hebat," kata Leon kepada awak VBTV seusai laga.

Di final besok, Polandia akan bertemu dengan pemenang semifinal kedua yang mempertemukan Jepang vs Amerika Serikat.

Polandia akan berhadapan dengan pemenang dari semifinal kedua VNL 2026 yang main malam ini.

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TAGS   VNL 2026  semifinal VNL 2026  final VNL 2026  VNL  Polandia  Jepang vs AS 
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