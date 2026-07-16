Seminar Nasional KDKMP Bareng Asosiasi Desa, Mendes Yandri Pastikan Kopdes Tak Mematikan UMKM

jpnn.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan mematikan UMKM dan warung-warung yang ada di desa.

Menurut Mendes Yandri, KDKMP justru akan membangun kolaborasi dengan warung-warung tersebut.

"Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih, karena sudah ada Badan Usaha Milik Desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan," kata Mendes Yandri, Kamis (16/7/2026).

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Hal itu disampaikannya saat Kemendes PDT bersama 10 Asosiasi Desa menggelar seminar nasional ini yang menjadi forum publik pertama untuk mendengar progres dari operasional KDKMP.

Yandri mengatakan selama ini pihaknya sudah banyak mendengar penyampaian-penyampaian para pihak yang berkompeten terkait KDKMP. Dari Kementerian Koperasi, dari Kemendes PDT sendiri, menko pangan, hingga arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk diskusi dua arah yang melibatkan berbagai kalangan, ini baru pertama. Maka kami buat Seminar Nasional yang mengundang hampir semua unsur yang ada di republik ini," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

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Mendes Yandri menyebut acara tersebut menjadi forum untuk membahas operasional KDKMP. Dia berharap lewat kegiatan itu akan ada saran dari publik untuk Kopdes Merah Putih.

"Kami ingin forum ini dijadikan sebagai ajang untuk kita berdialog program strategis Bapak Presiden ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menuju kesempurnaan dalam hal nanti operasionalisasinya," ujar Yandri.