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Seminggu Seusai Kepergian Temon, Abdel Mengaku Sudah Ikhlas

Rabu, 22 Juli 2026 – 00:11 WIB
Seminggu Seusai Kepergian Temon, Abdel Mengaku Sudah Ikhlas - JPNN.COM
Abdel dan Temon. Foto: Instagram/abdelachrian

jpnn.com, JAKARTA - Seminggu setelah kepergian komedian Temon, Abdel Achrian mengungkapkan perasaannya.

Dia mengaku sudah mulai mengikhlaskan kepergian mendiang sahabatnya tersebut.

Abdel tak menampik di awal-awal meninggalnya mendiang Temon, dirinya kerap merasa sedih ketika kenangan tentang sang sahabat terlintas.

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Namun kekinian, dia sudah bisa mentertawakan memori-memorinya dengan pemilik nama Simson Rarameha Ngadang.

"Kalau ikhlas mah sudah ikhlas ya dari awal juga, cuma memang sekarang lagi suasana apa ya, dibilang sedih banget enggak, cuma kenangan-kenangan, lucu-lucunya kenangan sama Temon begitu kalau diinget-inget emang kalau kemarin-kemarin masih suka sesek begitu kalau inget-inget, sekarang sudah lebih bisa ngetawain kejadian-kejadian waktu-waktu lalu lah," ujar Abdel Achrian di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Baginya, hampir seluruh kenangannya dengan mendiang Temon memiliki kesan yang sama, yakni lucu.

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Komedian 55 tahun itu menyebut Temon merupakan sosok humoris yang selalu berhasil memancing tawa.

"Kayaknya semua ya, semua kenangan bareng Temon itu lucu terus. Dia emang lucu terus jadi ya inget-ingetnya semua saja lah," ucap Abdel Achrian.

Seminggu setelah kepergian komedian Temon, Abdel Achrian mengungkapkan perasaannya.

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TAGS   Abdel Achrian  Abdel dan Temon  Cing Abdel  Temon meninggal 
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