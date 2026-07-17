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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Semoga Alwi Farhan Masuk Semifinal Japan Open 2026, Amin

Jumat, 17 Juli 2026 – 06:39 WIB
Semoga Alwi Farhan Masuk Semifinal Japan Open 2026, Amin - JPNN.COM
Alwi Farhan. Foto: pbsi

jpnn.com - TOKYO - Indonesia menyisakan empat wakil di Japan Open 2026 Super 750 yang hari ini memasuki fase perempat final.

Satu di antaranya, ialah tunggal putra peringkat sepuluh dunia Alwi Farhan.

Cowok Surakarta berusia 21 tahun itu lulus ke perempat final setelah menaklukkan peringkat ke-7 dunia dari Prancis Alex Lanier di 16 Besar kemarin.

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Alwi menang 9-21, 21-14, 21-16.

"Alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Saya bisa berdiri, bisa menang semua berkat karunianya dan rahmatnya," tutur Alwi di halaman PBSI.

"Saya tidak mau mengulang apa yang sudah menjadi kesalahan beberapa pertemuan terakhir dengan dia. Saya selalu keluar lapangan dengan kepala tunduk, tetapi tidak hari ini," imbuhnya.

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Sore ini di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Alwi akan berhadapan dengan jago tuan rumah Kodai Naraoka. (pbsi/jpnn)

Wakil Indonesia di 8 Besar Japan Open 2026
Alwi Farhan vs Kodai Naraoka (Jepang)
Putri Kusuma Wardani vs Wang Zhi Yi (China)
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari vs Hsu Yin Hui/Lin Jhih Yun (Taiwan)

Ada empat wakil Indonesia yang masih bertahan di Japan Open 2026, salah satunya Alwi Farhan.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Japan Open 2026  Alwi Farhan  Putri Kusuma Wardani  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri  Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari 
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