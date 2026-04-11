JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sempat Absen, Inara Rusli akan Diperiksa Polisi Pekan Depan

Sabtu, 11 April 2026 – 06:06 WIB
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya akan menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Inara Rusli terkait laporan Wardatina Mawa.

Awalnya, mantan istri Virgoun itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (8/4).

Akan tetapi, Inara Rusli atau kini yang telah mengubah namanya menjadi Inarasati, meminta pemeriksaan ditunda.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo lantas menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

"Yang bersangkutan mengirimkan penundaan, konfirmasi melalui penasihat hukumnya kalau saksi dalam kondisi yang sakit, sehingga tidak bisa menghadiri pemeriksaan," ungkap Andaru Rahutomo kepada awak media, Jumat (10/4).

Oleh karena itu, pihak penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Inara Rusli.

Rencananya, ibu tiga anak tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pekan depan

Akan tetapi, aparat belum bisa memastikan tanggal untuk pemeriksaan terhadap Inara Rusli.

Inara Rusli  Wardatima Mawa  Insanul Fahmi  Kasus Inara Rusli 
