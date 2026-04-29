Sempat Alami Gangguan Teknis, Pesawat Saudi Airlines Bawa 380 Calon Haji Tiba Selamat di Madinah

jpnn.com - MEDAN - Pesawat maskapai Saudi Arilines yang sempat mengalami gangguan teknis saat membawa 380 calon haji asal Jawa Timur, telah tiba dengan selamat di Madinah, Arab Saudi. Hal itu dikonfirmasi oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan.

Kepala PPIH Medan Zulkifli Sitorus menjelaskan pesawat tersebut membawa 380 calon haji kelompok terbang (kloter) 16 Embarkasi Surabaya asal Kabupaten Malang, Jawa Timur.

"Alhamdulillah, pukul 04.22 Waktu Arab Saudi (WAS) pesawat mendarat dengan selamat di Madinah. Pukul 05.35 WAS seluruh jemaah sudah menempati hotel-hotel masing-masing," ucap Kepala PPIH Medan Zulkifli Sitorus di Asrama Haji Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/4).

Baca Juga: KPK Segera Panggil 2 Tersangka Korupsi Kuota Haji dari Maktour dan Kesthuri

Sebelumnya, pesawat melakukan pendaratan teknis untuk pengisian bahan bakar di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (26/4).

Namun, setelah proses pengisian bahan bakar, ditemukan gangguan pada sistem hidrolik roda pesawat sehingga tidak dapat melanjutkan penerbangan.“Pesawat harus menjalani perbaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci,” ungkapnya.

Selama proses perbaikan yang memakan waktu sekitar 24 jam, para calon haji dievakuasi dan diinapkan di sejumlah hotel di sekitar Bandara Kualanamu.

Baca Juga: Penjelasan Kemenhaj soal Satu Jemaah Calon Haji Asal Pasuruan Meninggal Dunia di Madinah

Zulkifli memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan yang baik selama menunggu keberangkatan kembali. “Seluruh jemaah dilayani dengan baik, termasuk akomodasi dan konsumsi yang disediakan oleh pihak maskapai,” ujarnya.

PT Angkasa Pura Aviasi selaku pengelola Bandara Internasional Kualanamu mencatat sebanyak 274 penerbangan haji melakukan pendaratan teknis di bandara tersebut pada musim haji tahun ini.