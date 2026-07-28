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JPNN.com - Daerah

Sempat Diadang Warga, Polda Riau Menindak PETI di Kuansing

Selasa, 28 Juli 2026 – 08:53 WIB
Sempat Diadang Warga, Polda Riau Menindak PETI di Kuansing - JPNN.COM
Penindakan PETI oleh Polda Riau di Sungai Kuantan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuansing. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - KUANSING - Upaya Polda Riau memberantas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sempat diadang oleh sejumlah warga.

Meski demikian, aparat tetap melanjutkan penindakan secara profesional, dan terukur sebagai bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

Operasi penertiban dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau bersama Polres Kuantan Singingi, Polsek Cerenti, dan TNI.

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Kali ini penindakan dilakukan di aliran Sungai Kuantan, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, pada Senin (27/7).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengatakan saat tim gabungan tiba di lokasi, sejumlah warga berupaya menghalangi jalannya penindakan.

“Situasi dapat dikendalikan tanpa mengganggu jalannya operasi. Petugas tetap melaksanakan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang merusak lingkungan,” kata Ade, Selasa (28/7).

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Dalam operasi tersebut, seluruh sarana yang digunakan untuk aktivitas PETI dimusnahkan agar tidak dapat digunakan kembali.

Peralatan yang dimusnahkan terdiri dari dua unit mesin diesel merek Tianli, satu unit mesin robin, satu unit besi keong, serta dua buah spiral.

Operasi penertiban PETI dilakukan Ditreskrimsus Polda Riau bersama Polres Kuantan Singingi, Polsek Cerenti, dan TNI.

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TAGS   Polda Riau  PETI  penambangan emas tanpa izin  Kuansing 
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