JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Sempat Dicibir Habis Bensin, Borneo FC Kini Bikin Persib Bandung Tak Tenang

Selasa, 12 Mei 2026 – 15:14 WIB
Skuad Borneo FC. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Tak banyak yang memasukkan Borneo FC dalam daftar kandidat juara di awal musim BRI Super League 2025/26. Namun kini, Pesut Etam membuat persaingan papan atas memanas hingga pekan-pekan terakhir.

Kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United pada pekan ke-32 menjadi bukti Borneo FC belum kehabisan tenaga.

Mereka kini sejajar dengan Persib Bandung di puncak klasemen dengan koleksi 75 poin, membuat perebutan gelar juara makin menegangkan.

Situasi ini terasa mengejutkan karena sejak awal musim, banyak pihak meragukan kemampuan Borneo FC untuk bersaing hingga akhir.

Saat rekor 11 kemenangan beruntun mereka dipatahkan Bali United di pekan ke-12, muncul anggapan performa Borneo FC mulai menurun dan kehabisan bensin.

Namun Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menjadikan keraguan itu sebagai motivasi. Dia menegaskan timnya tidak pernah merasa tertekan dalam perburuan gelar.

"Saya bangga dengan kerja keras pemain sejauh ini, tetapi kami tidak pernah puas," ujar Fabio.

Pelatih asal Brasil itu bahkan menyindir anggapan yang meremehkan timnya sejak awal musim. Menurutnya, pencapaian Borneo FC saat ini adalah sesuatu yang tak diprediksi banyak orang.

Pelatih Borneo FC Fabio Lafundes berbicara terkait pencapaian timnya sejauh ini yang membuat persaingan juara Super League semakin ketat.

