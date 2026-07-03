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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Sempat Dicibir Penampilannya, Ferrari Luce Justru Laris Manis

Jumat, 03 Juli 2026 – 07:39 WIB
Sempat Dicibir Penampilannya, Ferrari Luce Justru Laris Manis - JPNN.COM
Ferrari Luce laris di china. Foto: ferrari

jpnn.com - Ferrari tampaknya berhasil membungkam keraguan terhadap mobil listrik pertamanya, Ferrari Luce.

Meski sempat menuai kritik saat debut global, Ferrari Luce justru mencatat sambutan luar biasa di pasar China.

Laporan media otomotif regional menyebutkan seluruh alokasi awal sebanyak 88 unit untuk China ludes terjual dalam waktu singkat.

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Tingginya permintaan itu menjadi sinyal bahwa konsumen negeri tersebut mulai menerima mobil listrik Ferrari sebagai simbol kemewahan baru.

Di China, Ferrari Luce dipasarkan dengan harga 3.988.000 yuan atau sekitar Rp10,5 miliar.

Menariknya, angka tersebut bukan dipilih secara kebetulan. Kombinasi angka 3-9-8-8 diyakini membawa makna keberuntungan dan kemakmuran dalam budaya Tiongkok, strategi yang dinilai ikut mendongkrak daya tarik model anyar itu.

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Kesuksesan tersebut cukup kontras dengan respons saat Luce pertama kali diperkenalkan di Roma pada Mei 2026.

Sedan listrik empat pintu karya mantan desainer Apple, Jony Ive, itu sempat menjadi sasaran kritik karena tampil lebih sederhana dan dinilai kehilangan karakter agresif khas Ferrari.

Ferrari tampaknya berhasil membungkam keraguan terhadap mobil listrik pertamanya, Ferrari Luce.

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TAGS   Ferrari  Ferrari Luce  mobil listrik pertama ferrari  sedan listrik ferrari 
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