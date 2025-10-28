Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sempat Diingatkan Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya Ubah Gaya Komunikasi

Selasa, 28 Oktober 2025 – 18:01 WIB
Sempat Diingatkan Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya Ubah Gaya Komunikasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengubah gaya komunikasinya di depan publik.

Dia mengaku ingin lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan.

Ia menuturkan bahwa dirinya tak lagi bisa berbicara spontan seperti dulu, terutama terkait isu-isu sensitif.

“Katanya sekarang enggak boleh ceplas-ceplos, nanti saya dimarahin, kira-kira gitu ya,” ujar Purbaya saat menanggapi pertanyaan wartawan soal kenaikan tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, Senin (27/10).

Pernyataan santai Purbaya muncul setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut bahwa tukin pegawai Kementerian ESDM naik hingga 100 persen.

Namun, Purbaya mengaku belum mendapat informasi resmi.

“Kalau ada surat dari kementerian, ya kita ikut. Tapi saya belum tahu untuk ESDM seperti apa,” katanya.

Sebelumnya, gaya komunikasi Purbaya sempat disorot oleh eks Kepala Public Communication Office (PCO) Hasan Nasbi.

Sebelumnya, gaya komunikasi Purbaya sempat disorot oleh eks Kepala Public Communication Office (PCO) Hasan Nasbi

TAGS   Menkeu Purbaya  Komunikasi Publik  Hasan Nasbi  Purbaya Yudhi Sadewa 
