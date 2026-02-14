Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sempat Diisukan Cerai, Nia Ramadhani Akui Sempat Terganggu, Tetapi...

Sabtu, 14 Februari 2026 – 04:11 WIB
Sempat Diisukan Cerai, Nia Ramadhani Akui Sempat Terganggu, Tetapi...
Surprise ulang tahun Nia Ramadhani. Foto: Instagram/ardibakrie

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani mengakui dirinya sempat terganggu dengan isu miring yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.

Pasalnya, beberapa waktu lalu, rumah tangga pasangan selebritas itu dikabarkan berada di ujung tanduk.

Bintang sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu dirumorkan menggugat cerai Ardi Bakrie.

Baca Juga:

Nia Ramadhani pun mengakui gosip tersebut sempat mengganggunya.

"Sempat terganggu sih dengan berita seperti itu," ujar Nia Ramadhani, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Walau demikian, perempuan 35 tahun itu mengungkapkan bahwa ada hikmah di balik isu miring yang menimpanya.

Baca Juga:

Nia Ramadhani menyebut, adanya kabar burung itu justru mengajarkan ketiga anaknya bahwa tak semua yang ada di sosial media bisa dipastikan kebenarannya.

"Tetapi hikmahnya adalah anak-anak saya jadi tahu bahwa semua yang ada di layar yang mereka tonton itu enggak semuanya benar," tuturnya.

Nia Ramadhani mengakui dirinya sempat terganggu dengan isu miring yang menerpa rumah tangganya dengan Ardi Bakrie.

