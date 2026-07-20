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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sempat Dilaporkan Hilang, Petani Lansia di OKU Selatan Ditemukan Tewas di Kebun

Senin, 20 Juli 2026 – 19:59 WIB
Sempat Dilaporkan Hilang, Petani Lansia di OKU Selatan Ditemukan Tewas di Kebun - JPNN.COM
Jasad pria berinisial S (65) saat dibawa ke rumah duka. Foto: source for jpnn

jpnn.com, OKU SELATAN - Warga Desa Sukarena, Kecamatan Tiga Dihati, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) digegerkan oleh penemuan jenazah seorang petani berinisial S (65) di area perkebunan setempat.

Korban sebelumnya sempat dicari oleh pihak keluarga lantaran tidak kunjung pulang ke rumah sejak Sabtu, 18 Juli 2026.

Mendapat laporan dari pemerintah desa, personel Polsek Buay Sandang Aji langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) serta melakukan olah tempat kejadian.

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Proses evakuasi jenazah korban dilakukan bersama dengan tim medis dari Puskesmas Peninggiran.

Kapolsek OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana menjelaskan bahwa pemeriksaan luar pada tubuh korban telah selesai dilakukan oleh tim medis.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, petugas medis tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil penyelidikan awal serta keterangan sejumlah saksi, korban diduga meninggal dunia akibat gantung diri," ujar I Made, Senin (20/7).

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Menurut I Made, pihak keluarga menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan autopsi maupun visum et repertum. 

"Penolakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan resmi yang disaksikan oleh kepala Desa Sukarena," ujar I Made. 

S (65) petani yang hilang di kebun dua hari yang lalu ditemukan meninggal dunia, polisi menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya.

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TAGS   penemuan mayat  Orang Hilang  OKU Selatan  Sumsel 
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