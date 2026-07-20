Sempat Diragukan, Ferran Torres Kini Jadi Pahlawan

jpnn.com, NEW YORK - Ferran Torres akhirnya memberikan jawaban paling telak untuk para pengkritiknya.

Penyerang Spanyol itu membungkam semua keraguan dengan mencetak gol penentu yang membawa La Furia Roja menjuarai Piala Dunia 2026.

Sebelum turnamen dimulai, keputusan pelatih Luis de la Fuente memasukkan nama Ferran Torres ke dalam skuad sempat dipertanyakan.

Banyak pihak menilai penyerang berusia 26 tahun itu belum cukup konsisten dan dinilai kurang tajam di depan gawang. Namun, kritik tersebut berakhir sia-sia.

Ferran menjadi pahlawan pada laga terbesar, saat Spanyol menundukkan Argentina 1-0 pada final Piala Dunia 2026 di Stadion New York New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari.

Masuk dari bangku cadangan pada menit ke-61, Ferran mengubah jalannya pertandingan.

Ketika duel berlangsung buntu hingga babak perpanjangan waktu, dia mencetak gol emas pada menit ke-106 yang memastikan Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia kedua sepanjang sejarah.

Ironisnya, Ferran bukan pilihan utama De la Fuente selama turnamen.