Sempat Dirawat Intensif, 2 Korban Gempa Poso Mninggal Dunia

jpnn.com, PALU - Sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso Sulawesi Tengah, dua orang korban gempa meninggal dunia.

Korban pertama atas nama Katrin Kande meninggal pada Minggu (17/8) malam.

Menyusul korban kedua yang meninggal dunia Ernius Bambe (57) pada Selasa dini hari. Mereka sama-sama menjalani perawatan intensif di RSUD Poso.

“Di RSUD Poso, ada dua pasien yang dirawat intensif di ruang ICU, sembilan pasien menjalani perawatan bedah, dua pasien sudah dipulangkan, dan dua pasien meninggal dunia, termasuk almarhum Ernius,” kata Direktur RSUD Poso Jemy Wololy dihubungi dari Palu, Selasa.

Jemy menyatakan saat ini rumah sakit masih merawat sejumlah korban gempa yang mengalami luka berat maupun sedang.

Saat ini pihak rumah sakit melakukan perawatan pasien dari tenda darurat. Pasien dan pihak rumah sakit khawatir dengan gempa susulan dan juga untuk mempermudah proses evakuasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso menetapkan status tanggap darurat pasca-gempa magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu (17/8).

Status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari terhitung mulai 18 hingga 31 Agustus 2025.