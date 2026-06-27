Sempat Disidang di MKD, Uya Kuya Bakal Dilantik Jadi Ketua DPW PAN Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan kader parpolnya yang juga anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya bakal menempati posisi baru.

Menurut Viva Yoga, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan melantik Uya menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta pada Sabtu (27/6).

Uya bakal menggantikan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai ketua sebelumnya di DPW PAN DKI Jakarta.

"Hari ini, Ketua Umum DPP PAN Bang Zulkifli Hasan akan melantik Surya Utama alias Uya Kuya sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta," ujar Viva melalui layanan pesan.

Viva Yoga menuturkan DPW PAN menilai Uya memiliki integritas sebagai pejuang partai. Oleh karena itu, Uya dianggap tepat untuk menduduki jabatan ketua DPW PAN Jakarta.

Selain itu, Viva juga menyebut Uya memiliki komitmen tinggi untuk membesarkan PAN di Jakarta. "Memiliki jaringan sosial yang luas sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai elektoral PAN di DKI Jakarta," imbuh Viva.

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Lebih lanjut Viva mengatakan pelantikan itu akan digelar di Balai Sarbini, Jakarta. Uya dan sejumlah lain akan dilantik menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN kabupaten/kota di DKI Jakarta.

"Ya, di samping melantik pengurus DPW PAN Jakarta, (Zulkifli Hasan , red) juga melantik seluruh DPD PAN se-Jakarta," tuturnya.