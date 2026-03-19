Sempat Ditutup 1,5 Jam, Tol MBZ Kembali Dibuka, Kakorlantas: Sekarang Lancar

jpnn.com, BEKASI - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memastikan arus lalu lintas di Tol Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) sudah kembali normal, Kamis (19/3).

Sebelumnya, jalur tol layang terpanjang di Indonesia ini sempat ditutup sementara untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2026.

Irjen Agus mengungkapkan bahwa penutupan tersebut dilakukan selama kurang lebih satu setengah jam, karena tingginya volume kendaraan yang masuk ke arah Trans Jawa.

"MBZ tadi kami tutup hampir satu setengah jam. Karena langkah-langkah daripada contraflow sudah selesai, tentunya kita buka lagi," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri, KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat.

Dia menjelaskan penutupan sementara ini merupakan bagian dari skema rekayasa lalu lintas untuk menyinkronkan arus dengan jalur di bawahnya. Pasalnya, volume kendaraan sempat melonjak tajam hingga mencapai angka 270.000 kendaraan.

Setelah dilakukan penutupan dan dialihkan ke jalur bawah yang telah disiapkan dengan contraflow hingga tiga lajur, kondisi di atas MBZ perlahan mencair.

"Alhamdulillah sekarang lancar. Sudah lancar ya," tegas jenderal bintang dua tersebut.

Meskipun sudah dibuka, polisi tetap bersiaga di titik-titik krusial untuk mengantisipasi adanya bangkitan arus susulan yang sewaktu-waktu bisa terjadi di puncak mudik ini.