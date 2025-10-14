Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Sempat Gagal, Siswa SMA Cahaya Rancamaya Kini Dulang Emas di OSN 2025,

Selasa, 14 Oktober 2025 – 20:21 WIB
Sempat Gagal, Siswa SMA Cahaya Rancamaya Kini Dulang Emas di OSN 2025, - JPNN.COM
Shafwan Nizar Aulia sukses memboyong Medali Emas bidang Ekonomi di ajang OSN 2025 dan memperoleh predikat Best Economics OSN 2025. Foto Humas Cahaya Rancamaya

jpnn.com, JAKARTA - Kesungguhan dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Hal inilah yang dibuktikan Shafwan Nizar Aulia, siswa SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School di kompetisi Olimpiade Sains Nasional (OSN). 

Sempat terpukul karena hanya berhasil meraih predikat finalis di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2024.

Kini, Shafwan Nizar Aulia sukses memboyong Medali Emas bidang Ekonomi di ajang OSN 2025 yang berlangsung di Malang, Jawa Timur.

Bukan itu saja, yang lebih membanggakan, Shafwan juga memperoleh predikat Best Economics OSN 2025

"Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, pantang menyerah dan dukungan lingkungan belajar yang kondusif mampu melahirkan generasi muda berprestasi dan berkarakter unggul," kata Kepala SMA Cahaya Rancamaya, Sandra Susanto, Selasa (14/10).

Sandra menegaskan, dukungan terhadap siswa berprestasi seperti Shafwan merupakan bagian dari komitmen Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School dalam mengembangkan potensi akademik dan karakter siswa.

Melalui program Olimpiad & Science Club of Cahaya Rancamaya (OSCAR) banyak siswa mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional.

"Kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi besar, dan tugas sekolah adalah menyediakan ekosistem belajar yang mendukung agar potensi itu tumbuh maksimal," ungkapnya.

