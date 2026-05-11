Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sempat Hilang Kontak, Pendaki Mahasiswa ITB Dievakuasi dalam Kondisi Sehat

Senin, 11 Mei 2026 – 13:15 WIB
Sempat Hilang Kontak, Pendaki Mahasiswa ITB Dievakuasi dalam Kondisi Sehat - JPNN.COM
Tim SAR gabungan saat melakukan pencarian terhadap seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) bernama Arief Wibisono (25) yang dilaporkan hilang kontak saat mendaki di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/5). (ANTARA/HO-Kantor SAR Bandung)

jpnn.com, BANDUNG - Tim SAR gabungan berhasil menemukan Arief Wibisono, 25, mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sempat dilaporkan hilang kontak saat mendaki di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung.

Kapolsek Pameungpeuk Kompol Dedi membenarkan korban berhasil ditemukan pada Senin pagi di jalur pendakian Gunung Puntang melalui Pasir Kuda, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari.

“Alhamdulillah berhasil ditemukan dengan sehat,” kata Dedi saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

Baca Juga:

Dedi menjelaskan korban ditemukan setelah keluar dari jalur awal pendakian dengan jarak sekitar delapan kilometer dari titik masuk pendakian.

Ia mengatakan selanjutnya mahasiswa tersebut telah dibawa oleh petugas untuk diberikan pertolongan pertama.

"Mahasiswa masih dibawa ke tempat yang aman dulu," katanya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Ade Dian Permana menjelaskan korban mendaki bersama dua rekannya pada Sabtu (9/5) menuju Puncak Mega dan tiba sekitar pukul 12.00 WIB.

Setelah beristirahat selama satu jam, rombongan memutuskan turun menuju basecamp Gunung Puntang. Namun korban berjalan lebih dahulu meninggalkan dua rekannya.

Tim SAR gabungan berhasil menemukan Arief Wibisono, 25, mahasiswa ITB yang sempat dilaporkan hilang kontak saat mendaki di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gunung puntang  Pendaki Gunung Puntang hilang 
BERITA GUNUNG PUNTANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp