Sempat Ingin Berhenti Bermusik, Se So Neon Akhirnya Rilis Album

jpnn.com, KOREA SELATAN - Unit musik asal Korea Selatan, Se So Neon akhirnya merilis album debut yang bertajuk ''.

Mayoritas lagu dalam album tersebut dibawakan dalam bahasa Korea dan mengangkat tema yang berakar pada masa kini serta alam.

Hasilnya menjadi sebuah album yang tetap relevan terlepas dari batasan bahasa.

Dipimpin oleh sosok penulis lagu, produser, serta multi-instrumentalis, Soyoon Hwang (juga dikenal melalui proyek solonya, So!YoON!), Se So Neon telah menciptakan ciri khas sendiri.

Kental dengan nuansa musik lo-fi dan vintage khas Se So Neon, serta spektrum inspirasi musik yang luas, mulai dari blues dan psychedelic rock hingga new wave dan synth pop.

"Orang-orang akan merasakan energi dan jiwaku dalam lagu-lagu ini," ungkap Soyoon.

Single utama dalam peluncuran album tersebut yakni berjudul Now, lagu Se So Neon yang paling ekspansif.

Now merupakan lagu slow burn yang dibawakan dalam dua bahasa dengan nuansa yang menghantui melalui gema vokal Soyoon serta intensitas riff gitar yang dibawakannya.