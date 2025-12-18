Sempat Jadi Perbincangan, Lisa Mariana Bukan Penyebab Ridwan Kamil Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 – 05:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Atalia Praratya menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil ternyata bukan gara-gara Lisa Mariana.

Adapun Lisa Mariana sempat mengaku punya hubungan spesial dan memiliki anak dari Ridwan Kamil.

Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan kliennya terhadap Ridwan Kamil tidak berkaitan dengan Lisa Mariana.

“Kalau terkait LM sih, tidak ya, tidak ada. Cuma intinya bahwasanya terkait kenapa dan bagaimana itu kan materi gugatan,“ kata Debi di Pengadilan Agama Bandung dilansir Antara, Rabu (17/12).

Debi menambahkan, pernyataan sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan isu Lisa Mariana telah disalahartikan.

Dia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan bagian dari substansi perkara.

“Yang menyangkut alasan dan latar belakang gugatan adalah materi gugatan dan bersifat privat, sehingga tidak bisa kami sampaikan ke publik,” jelasnya.

Selain itu, Debi mengatakan gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil murni persoalan pribadi.