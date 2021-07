Sempat Janjian Bertemu, Kalina Ocktaranny: Kamu Sudah Pergi Mbak You...

jpnn.com, JAKARTA - Kalina Ocktaranny mengungkapkan kesedihannya pasca-kepergian Mbak You.



Kalina melalui akunnya di Instagram mengatakan bahwa dirinya memang jarang berkomunikasi dengan paranormal tersebut.



Meskipun begitu keduanya sempat membuat janji untuk bertemu.



"Terakhir telepon kami janjian mau ketemu tetapi belum sempat bertemu kamu sudah pergi Mbak You," ujar Kalina Ocktaranny melalui akunnya di Instagram dikutip Kamis (1/7).



Dia pun menyampaikan ucapan perpisahan untuk pemilik nama asli Euis Juwariyah itu.



Mantan istri Deddy Corbuzier itu turut mendoakan atas kepergian Mbak You.



"Akhirnya kamu bertemu dengan cinta sejatimu, Mbak," tutur Kalina.



"Selamat jalan Euis Juwariyah Johana @mbakyou17 Semoga amal ibadahmu diterima Allah SWT," sambungnya.



Mbak You menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Premier Bintaro, Kamis (1/7).



Sebelum meninggal dunia, Mbak You sempat jatuh pingsan sehingga dilarikan ke rumah sakit.



Namun, hingga kini masih belum diketahui penyebab pasti meninggalnya paranormal tersebut.



Adapun jenazah Mbak You akan dibawa ke Salatiga, Jawa Tengah.(mcr7/jpnn)



