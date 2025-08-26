Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sempat Jatuh Sakit di Indramayu, Sule: Bukan Gejala Tifus

Selasa, 26 Agustus 2025 – 12:12 WIB
Komedian Sule. Foto: Instagram/ferdinan_sule

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengungkap kronologi dirinya jatuh sakit bahkan harus diinfus saat berada di Indramayu.

Saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini, dia mengaku kondisinya sempat menurun.

"Sakit sudah berasa pada 9 Agustus, kemudian 13 saya harus ke Indramayu untuk syuting video klip. Saya paksakan karena enggak enak, sudah janjian, kasihan (tim)," kata Sule.

Ayah Rizky Febian itu memaksakan ikut syuting meski keadaannya kurang fit.

Hingga akhirnya Sule tumbang dan harus diinfus saat berada di hotel di Indramayu.

"Tanggal 15 aku tumbang," jelas pria berusia 48 tahun itu.

Sule kemudian membantah kabar dirinya mengalami gejala tifus.

Menurutnya, dokter menyebut dirinya mengalami infeksi pencernaan.

Sule  sule sakit  kondisi Sule  Instagram Sule 
