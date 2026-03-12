Sempat Kabur dari Palembang, Tersangka Pembunuhan Ditangkap di Banten

jpnn.com, PALEMBANG - Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Tim Opsnal Polsek Ilir Timur II menangkap tersangka utama pembunuhan yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang.

Tersangka berinisial MM (19) diringkus di tempat persembunyiannya di Cilegon, Provinsi Banten.

Aksi tawuran antarkelompok pemuda di Kota Palembang kembali memakan korban jiwa, pada Sabtu (7/3/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

Korban berinisial RAG (20) tewas setelah mengalami luka tusuk dalam insiden bentrokan.

Korban sempat dilarikan ke RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, namun, dinyatakan meninggal dunia tidak lama setelah tiba di instalasi gawat darurat akibat luka tusuk pada bagian bawah dada sebelah kiri.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, peristiwa bermula ketika korban bersama sejumlah rekannya berkumpul di depan sebuah musala di kawasan 1 Ilir.

Kelompok tersebut kemudian bergerak menuju Lorong Karya Jaya, Jalan Perintis Kemerdekaan, menggunakan sepeda motor.

Di lokasi itu, rombongan bertemu dengan kelompok lain yang berjumlah sekitar 20 orang, hingga akhirnya terjadi bentrokan.