Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Sempat Kontraksi di Awal Tahun, Sektor Pertambangan Tunjukkan Pemulihan

Kamis, 18 September 2025 – 15:43 WIB
Sempat Kontraksi di Awal Tahun, Sektor Pertambangan Tunjukkan Pemulihan - JPNN.COM
Presiden Direktur ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI), Syah Reza..Foto dok. EMLI

jpnn.com, JAKARTA - Industri pertambangan Indonesia sempat mengalami kontraksi 1,23% pada kuartal I 2025.

Hal ini disebabkan volatilitas harga batu bara akibat melemahnya permintaan energi dunia serta kondisi oversupply komoditas nikel. 

Dampaknya, penerimaan negara ikut menurun dan data Kementerian ESDM mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minerba turun dari Rp180,4 triliun pada 2022 menjadi Rp140,5 triliun di 2024. 

Baca Juga:

Meski awal tahun menantang, kuartal II 2025 kondisi sektor pertambangan mulai menggeliat tumbuh 2,03% dan nilai PDB sektor pertambangan naik dari Rp231,31 triliun menjari Rp233,8 triliun.

Investasi sektor ESDM juga naik 24% menjadi USD 13,9 miliar, dengan minerba menyumbang USD 3,1 miliar. 

"Dengan peluang pemulihan di semester II, pelaku industri perlu memastikan alat berat tetap optimal. Di sinilah solusi pelumasan berteknologi tinggi dan berkualitas memainkan peran strategis," kata Presiden Direktur ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI), Syah Reza, Kamis (18/9).

Baca Juga:

Selain tekanan biaya, pelaku industri tambang juga dihadapkan pada agenda transisi energi nasional yang mendorong industri untuk beroperasi lebih efisien dan bertanggung jawab.

Tantangan ini menunjukkan pentingnya efisiensi, keandalan operasional, dan keberlanjutan bagi perusahaan tambang.

Sempat kontraksi di awal tahun, sektor pertambangan menunjukkan pemulihan di semester II

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri pertambangan  Sektor Pertambangan  EMLI  ExxonMobil Lubricants Indonesia 
BERITA INDUSTRI PERTAMBANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp