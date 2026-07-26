Sempat Kritis di RSCM, Satu Korban Bentrokan di Menteng Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Satu dari dua korban kritis akibat bentrokan di kawasan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Minggu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra mengatakan sebelumnya terdapat dua korban yang dievakuasi dari lokasi kejadian ke RSCM.

"Iya benar. Informasi terbaru dari dua orang korban dalam kondisi kritis saat dibawa, tetapi ketika di rumah sakit ada satu yang sudah meninggal," kata Roby di Jakarta, pada Minggu.

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Menurut Roby, satu korban lainnya dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif.

Bentrokan di kawasan Jalan Tambak terjadi sekitar pukul 10.00 WIB dan diduga dipicu perselisihan antara warga dengan sejumlah oknum yang menempati lahan kosong.

Polisi masih menyelidiki penyebab pasti bentrokan tersebut, termasuk mengidentifikasi sejumlah pihak yang terlibat.

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Selain menimbulkan korban jiwa, bentrokan juga mengakibatkan bangunan dan kendaraan terbakar.

Penyidik masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan objek yang terbakar serta penyebab kebakaran.