Sempat Mejeng di GIIAS 2025, Sport Kupe Honda Prelude Resmi Dijual

Sabtu, 06 September 2025 – 11:14 WIB
Sempat Mejeng di GIIAS 2025, Sport Kupe Honda Prelude Resmi Dijual - JPNN.COM
All new Honda Prelude. Foto: honda

jpnn.com, JAKARTA - Honda Motor Co., Ltd. memulai penjualan Honda Prelude terbaru di Jepang pada 5 September 2025.

Sport kupe legendaris itu kini hadir dengan sistem hybrid pintar Honda e:HEV.

Sebelumnya, prototipe Honda Prelude hybrid sempat diperkenalkan di Indonesia melalui lantai Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2025.

Honda Prelude memiliki sejarah panjang sebagai sport kupe legendaris yang pertama kali diperkenalkan pada 1978.

Setelah lima generasi, kini melalui generasi keenam, Honda membangkitkan kembali nama Prelude sebagai ikon masa depan yang menggabungkan warisan emosional dengan visi elektrifikasi Honda.

Pertama kali, Honda memperkenalkan teknologi Honda S+ Shift pada sistem hybrid e:HEV.

Sistem itu menghadirkan virtual 8-speed transmission yang menciptakan sensasi perpindahan gigi nyata meskipun mobil digerakkan motor listrik.

Pengalaman berkendara terasa lebih hidup dengan Active Sound Control.

