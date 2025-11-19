Sempat Mengaku Korban TPPO, Pemuda asal Bandung Berikan Klarifikasi

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Rizki Nurfadhilah, pemuda asal Kabupaten Bandung, mengaku menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Kamboja.

Setelah videonya viral, Rizki muncul memberikan klarifikasi melalui akun TikTok @rizki. nur.fadilla6.

Melalui dua video yang diunggah, dia mengaku bahwa keberangkatannya ke luar negeri bukan penculikan seperti yang ramai di medsos. Hal itu murni atas keinginannya sendiri.

Dalam video pertama yang diunggah, Selasa (18/11/2025), dia ingin meluruskan bahwa penculikan yang dilakukan sekelompok orang tidak benar dan itu adalah kemauannya sendiri dan tanpa paksaan.

"Dan di sini saya baik-baik, kondisi saya aman, tadi saya sudah dikasih makan. Itu saya bikin cerita karena saya ingin pulang cepat," ujarnya dalam video tersebut dikutip JPNN, Rabu (19/11/2025).

Sementara dalam tulisan dalam unggahan tersebut, dia memastikan bahwa selama di Kamboja dan bekerja di sana dia tidak pernah mendapatkan siksaan seperti yang dikabarkan.

Hanya saja dia tidak betah bekerja di sana dan ingin segera pulang setelah tak betah dalam pekerjaannya.

"Perusahaan saya meminta uang tebusan Rp 42 juta untuk tiket pulang ke Indonesia, ongkos taksi, makan, dan lainnya. Sisanya untuk bayar keberangkatan saya dari Indonesia ke Kamboja, visa, pasport, dan biaya agensi VIP line juga. Pihak perusahaan tidak meminta uang sedikitpun," ujarnya.