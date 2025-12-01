Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Sempat Mengguncang Publik, Kisah Penganiayaan David Ozora Diangkat ke Layar Lebar

Senin, 01 Desember 2025 – 06:46 WIB
Chicco Jerikho memerankan karakter Jonathan di film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel . Foto: Instagram Chicco Jerikho

jpnn.com, JAKARTA - Kisah nyata penganiayaan David Ozora yang sempat mengguncang publik beberapa waktu silam diangkat ke layar lebar.

Penggarapan film ini dipercayakan kepada duo sutradara Umbara Brothers, yakni Anggy Umbara dan Bounty Umbara.

Proyek ini sekaligus menjadi ajang reuni bagi kakak-beradik tersebut setelah sekian lama tidak menyutradarai film bersama.

Terkait kolaborasi penyutradaraan ini, Anggy menjelaskan latar belakang penyatuan visi mereka dalam menggarap film yang sarat emosi tersebut.

“Ide awal film ini memang lahir dari Bounty, namun ketika pertama kali merencanakan proyek ini, kami sudah sangat memiliki ceritanya dan sepakat untuk menyutradarainya bersama-sama,” jelas Anggy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Produksi film ini melibatkan kolaborasi besar antara Umbara Brothers Film dengan sejumlah studio lain.

Sederet aktor dan aktris papan atas Indonesia dipastikan turut membintangi film ini.

Nama-nama besar, seperti Chicco Jerikho, Muzakki Ramdhan, Erdin Werdrayana, Tika Bravani, Donny Damara, Annisa Kaila, hingga Mathias Muchus ambil bagian dalam jajaran pemain.

