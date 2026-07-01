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JPNN.com - Nasional - Hukum

Sempat Menghilang, Bupati-Sekda Kuansing Akhirnya Menyerahkan Diri, Langsung Diperiksa KPK

Rabu, 01 Juli 2026 – 06:47 WIB
Sempat Menghilang, Bupati-Sekda Kuansing Akhirnya Menyerahkan Diri, Langsung Diperiksa KPK - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan bahwa Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri.

Keduanya dibawa lembaga antirasuah ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

“Dalam prosesnya, bupati dan sekda dibawa dari Bandara Soetta ke Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (9/6) malam.

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Menurut Budi, keduanya tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 21.17 WIB. "Saat ini keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," ungkap Budi.

Sebelumnya, pada Selasa (30/6), KPK mengonfirmasi telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Jakarta dengan mengamankan 10 orang.

Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

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Dari 10 orang yang diamankan, lima dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, seorang aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta istri Suhardiman, Suci Nitia Edward.

Sempat menghilang dan diultimatum KPK, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain akhirnya menyerahkan diri.

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TAGS   bupati kuansing  KPK  OTT KPK  sekda kuansing 
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