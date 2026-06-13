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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sempat Menjalani Operasi, Raffi Ahmad Beri Penjelasan

Sabtu, 13 Juni 2026 – 16:00 WIB
Sempat Menjalani Operasi, Raffi Ahmad Beri Penjelasan - JPNN.COM
Raffi Ahmad. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad sempat menjalani operasi beberapa waktu lalu.

Ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dia mengatakan kondisinya dalam keadaan sehat.

Suami Nagita Slavina itu lantas mengungkapkan mengenai penyebab dirinya sampai harus menjalani tindakan operasi.

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"Saya Alhamdulillah sehat, ada lipoma tumor, tetapi Alhamdulillah enggak ganas dan sudah dioperasi," ujar Raffi Ahmad pada Kamis (11/6).

Pria 39 tahun itu mengaku tak terganggu dengan kondisi tersebut.

Menurutnya, operasi yang dilakukannya itu hanya operasi kecil. Saat ini, kondisi dirinya juga sudah baik.

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"Enggak terganggu operasi kecil, sembuh sembuh," tuturnya.

Dia menilai bahwa apa yang terjadi mungkin bagian dari takdir.

Pembawa acara Raffi Ahmad sempat menjalani operasi beberapa waktu lalu. Dia lantas mengungkapkan penyebabnya.

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TAGS   Raffi Ahmad  kondisi Raffi Ahmad  raffi ahmad dioperasi  Nagita Slavina 
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