Sempat Sakit, Inara Rusli Bicara Soal Kondisi Terkini

Sabtu, 18 April 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Dia diperiksa terkait laporan Wardatina Mawa atas dugaan perzinaan dan perselingkuhan.

Berdasarkan pantauan, Inara Rusli menjalani pemeriksaan selama hampir 4 jam.

Tidak sendirian, perempuan yang telah mengganti nama menjadi Inarasati itu turut didampingi kuasa hukumnya.

Seusai menjalani pemeriksaan, mantan istri Virgoun tersebut tidak berkomentar banyak.

Inara Rusli hanya mengatakan bahwa pemeriksaan kali ini berjalan dengan lancar.

"Alhamdulillah lancar," ungkap Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Soal pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, perempuan berusia 33 tahun itu mengeklaim tidak mengetahui pasti.