Sempat Tembus Rp 18.005 per Dolar AS, Pengamat Beberkan Faktor Rupiah Terperosok

jpnn.com, JAKARTA - Mata uang rupiah ditutup melemah pada perdagangan sore ini dengan koreksi sebesar 32 poin di level Rp17.995 per dolar Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, rupiah sempat jatuh lebih dalam hingga 45 poin dari posisi penutupan sebelumnya yang berada di level Rp 17.963 per dolar AS.

Berdasarkan pergerakan intraday, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bahkan sempat menembus level psikologis Rp18.005 sekira pukul 14.02 WIB.

Pelemahan ini terjadi di tengah akumulasi sentimen negatif baik dari dalam maupun luar negeri.

Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi menjelaskan dari sisi internal pelemahan rupiah ini merupakan bentuk respons negatif pasar setelah terbitnya laporan Fitch Ratings.

Laporan tersebut memberikan sorotan tajam terhadap stabilitas ekonomi domestik.

Dalam laporan terbarunya, Fitch Ratings memberi pandangan mendalam mengenai rapuhnya kondisi ekonomi makro Indonesia.

Hal ini terlihat dari sejumlah indikator seperti pelemahan rupiah, penurunan cadangan devisa, hingga arus modal keluar yang masif dari pasar keuangan nasional.