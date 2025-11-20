Sempat Terhenti, Kereta MRT Jakarta Kembali Beroperasi Normal

Kamis, 20 November 2025 – 18:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta menyampaikan layanan kereta pada rute Stasiun Lebak Bulus-Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta sudah kembali beroperasi normal.

Seluruh kereta telah beroperasi normal sejak pukul 16.15 WIB. Adapun, headway 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit di luar jam sibuk, kembali diterapkan mulai pukul 17.00 WIB.

“MRT Jakarta selalu berkomitmen memberikan layanan prima bagi seluruh pengguna,” ucap Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Rendy Primartantyo, pada Kamis (20/12).

PT MRT mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan MRT Jakarta sebagai moda transportasi pilihan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada MRT Jakarta sebagai moda transportasi pilihan yang aman, nyaman, dan andal,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah kereta MRT Jakarta mengalami gangguan operasional sekitar pukul 10.26 WIB.

Gangguan operasional disebabkan pohon tumbang pada rute transisi dari Stasiun Senayan Mastercard menuju ASEAN yang mengakibatkan padamnya listrik.

“Saat ini MRT Jakarta hanya melayani rute Stasiun Lebak bulus hingga Stasiun Blok M BCA dan rute sebaliknya,” tutur Rendy.(mcr4/jpnn)