Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Sempat Terhenti, Kereta MRT Jakarta Kembali Beroperasi Normal

Kamis, 20 November 2025 – 18:10 WIB
Sempat Terhenti, Kereta MRT Jakarta Kembali Beroperasi Normal - JPNN.COM
Penumpang MRT Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta menyampaikan layanan kereta pada rute Stasiun Lebak Bulus-Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta sudah kembali beroperasi normal.

Seluruh kereta telah beroperasi normal sejak pukul 16.15 WIB. Adapun, headway 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit di luar jam sibuk, kembali diterapkan mulai pukul 17.00 WIB.

“MRT Jakarta selalu berkomitmen memberikan layanan prima bagi seluruh pengguna,” ucap Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Rendy Primartantyo, pada Kamis (20/12).

Baca Juga:

PT MRT mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan MRT Jakarta sebagai moda transportasi pilihan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada MRT Jakarta sebagai moda transportasi pilihan yang aman, nyaman, dan andal,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah kereta MRT Jakarta mengalami gangguan operasional sekitar pukul 10.26 WIB.

Baca Juga:

Gangguan operasional disebabkan pohon tumbang pada rute transisi dari Stasiun Senayan Mastercard menuju ASEAN yang mengakibatkan padamnya listrik.

“Saat ini MRT Jakarta hanya melayani rute Stasiun Lebak bulus hingga Stasiun Blok M BCA dan rute sebaliknya,” tutur Rendy.(mcr4/jpnn)

Layanan kereta MRT pada rute Stasiun Lebak Bulus-Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta sudah kembali beroperasi normal.

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MRT  MRT Jakarta  Kereta MRT  kereta 
BERITA MRT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp