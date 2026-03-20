JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Sempat Terjun Bebas, Anthony Sinisuka Ginting Kini Bidik Lompatan Besar

Jumat, 20 Maret 2026 – 10:10 WIB
Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting. Foto: PBSI.

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting tengah menyusun langkah untuk mengembalikan posisinya di papan atas dunia.

Di tengah proses pemulihan performa, Ginting memilih fokus pada target yang realistis. 

Dia tidak ingin terbebani ambisi jangka panjang, tetapi tetap memiliki sasaran yang jelas untuk musim 2026.

"Saat ini saya tidak mau memikirkan terlalu jauh. Namun, tentu ada target pribadi, saya ingin kembali masuk 20 besar dunia tahun ini," ucapnya.

Saat ini, posisi Ginting masih berada di peringkat ke-47 dunia.

Pemain kelahiran Cimahi itu baru saja mengalami kenaikan empat tingkat setelah mampu melangkah hingga semifinal Swiss Open 2026.

Peringkat dunia menjadi faktor penting bagi langkah Ginting ke depan.

Posisi tersebut menentukan peluangnya untuk tampil di turnamen level atas tanpa harus melewati babak kualifikasi.

