JPNN.com - Olahraga - All Sport
Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

Sempat Tertinggal 2 Set, Argentina Pukul Finlandia 3-2

Minggu, 14 September 2025 – 13:10 WIB
Sempat Tertinggal 2 Set, Argentina Pukul Finlandia 3-2 - JPNN.COM
Dua pemain Argentina berusaha membendung serangan Argentina pada pertemuan kedua negara di penyisihan grup Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA - Argentina selamat dari musiba di matchday 1 Pool C Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Meladeni Finlandia -tim yang di atas kertas tak merepotkan, di Araneta Coliseum, Quezon City, Minggu (14/9) pagi WIB, Argentina menang setelah sempat tertinggal 0-2.

Argentina mengalahkan Finlandia 3-2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11).

Itu adalah laga pertama di Filipina 2025 sejauh ini yang harus dimainkan dalam lima set.

Opposite Argentina Pablo Kukartsev menjadi aktor utama kebangkitan timnya.

Kukartsev memimpin perolehan angka Argentina, 20 poin.

Argentina dan Finlandia berada di Pool C Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025, bersama Prancis dan Korea.

Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025  Argentina  Finlandia  Voli Putra 
