Sempat Tertinggal 2 Set, Argentina Pukul Finlandia 3-2

Minggu, 14 September 2025 – 13:10 WIB

jpnn.com - MANILA - Argentina selamat dari musiba di matchday 1 Pool C Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Meladeni Finlandia -tim yang di atas kertas tak merepotkan, di Araneta Coliseum, Quezon City, Minggu (14/9) pagi WIB, Argentina menang setelah sempat tertinggal 0-2.

Argentina mengalahkan Finlandia 3-2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11).

Itu adalah laga pertama di Filipina 2025 sejauh ini yang harus dimainkan dalam lima set.

Opposite Argentina Pablo Kukartsev menjadi aktor utama kebangkitan timnya.

Kukartsev memimpin perolehan angka Argentina, 20 poin.