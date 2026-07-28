Sempat Tertunda, Moda Moody Segera Tur ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat tertunda, band ska asal Malaysia, Moda Moody, segera melanjutkan tur ke Indonesia.

Tur bertajuk 'Rekam Jejak Indonesia Tour 2026' bertepatan dengan setahun peluncuran mini album Rekam Jejak milik Moda Moody.

Adapun album Rekam Jejak dari Moda Moody dirilis pada 2 Agustus 2025 oleh label asal Yogyakarta, DoggyHouse Records milik band Shaggydog.

Dibentuk di Kuala Lumpur pada 2007, band yang kini diisi oleh Mell Malik (vokal), Ashley Gibson (gitar), Aliph (gitar), Mieenang69 (bass), J’Rowl (drum) dan Meer Dean (keyboard) itu memadukan beberapa genre musik ska, reggae, dan indie.

Mewakili generasi musisi yang terinspirasi budaya lokal maupun global, Moda Moody berdiri sebagai simbol menyatukan musik, identitas dan budaya.

Mini album Rekam Jejak bisa disebut proyek lintas negara. Selain dirilis label asal Indonesia, album dari Moda Moody itu juga melibatkan Denny Frust sebagai music director.

Album tersebut berisi 5 lagu yaitu, Rindu Dihembus Bayu, Bodoh, Gadisku di Lantai Tari, Reggae dan Ska, serta Matahari. Spesial pada lagu Rindu Dihembus Bayu disisipi langgam keroncong yang terbukti mampu membuai para pendengar.

Tepat setahun setelah merilis Rekam Jejak, Moda Moody akan melakukan tur ke Indonesia dalam beberapa babak dengan bantuan Mother Earth Entertainment, ME.Space dan DoggyHouse Records.