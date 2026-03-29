JPNN.com - Entertainment - Film

Sempat Vakum, Feby Febiola Comeback Lewat Kuasa Gelap: Perjanjian Darah

Minggu, 29 Maret 2026 – 17:17 WIB
Feby Febiola (kanan) saat konferensi pers film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (27/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Feby Febiola kembali ke layar lebar dengan membintangi film horor terbaru berjudul 'Kuasa Gelap: Perjanjian Darah'.

Sempat vakum beberapa waktu lalu, dia mengaku senang lantaran bisa kembali syuting dan berakting di depan kamera.

"Aku merasa sangat senang banget ya, setelah sekian lama akhirnya aku kembali syuting lagi begitu ya," ungkap Feby Febiola di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (27/3).

Perempuan berusia 47 tahun itu cukup selektif dalam memilih proyek comeback.

Feby Febiola menyatakan tertarik dengan film garapan Rizal Mantovani itu setelah membaca skenario.

Menurutnya, skenario tersebut sangat menarik dan memiliki kedalaman cerita yang berbeda dari film horor lainnya.

"Ternyata setelah saya membaca skenario Kuasa Gelap ini, pas pertama kali ditawari, saya baca, saya senang banget, apalagi saya juga sudah nonton Kuasa Gelap yang pertama gitu. Jadi ya, karena memang dari ceritanya bagus, walaupun ini film horor, tapi ini menurut saya punya value yang lebih daripada film horor yang biasanya," ucap Feby Febiola.

Selain kekuatan cerita, nama Rizal Mantovani selaku sutradara juga makin meyakinkan Feby Febiola untuk bergabung.

